Personalmangel Kleintierklinik in Leipzig schränkt Notdienst ein

Hauptinhalt

Die Kleintierklinik in Leipzig nimmt Notfälle ab Februar nur noch zwischen 7:30 Uhr und 15 Uhr an, statt wie bisher rund um die Uhr. Damit verschlechtert sich die ohnehin schon prekäre Lage der Notversorgung für Haustiere in Sachsen noch weiter. Im vergangenen Jahr hatten bereits drei weitere Tierkliniken ihren Klinikstatus abgegeben. Auch das spielt eine Rolle in der Entscheidung der Kleintierklinik in Leipzig.