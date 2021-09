Mit einer Fahrraddemonstration haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Klimacamps Leipziger Land für eine Mobilitätswende und gegen den Ausbau des Flughafens Halle/Leipzig demonstriert. Rund 100 Menschen starteten am Sonnabend mit ihren Rädern am ersten Kundgebungsort, dem Wilhelm-Leuschner-Platz in der Leipziger Innenstadt.



Die Route führte die Klimaschützer durch Leipzig bis zum Flughafen, wo am Nachmittag die Abschlusskundgebung stattfand. Mit der Demo wandten sich die Aktivisten einerseits gegen den Ausbau des Flughafens Halle/Leipzig. Sie hatten etwa Transparente bei sich, auf denen zu lesen war: "Noch mehr Lärm, Dreck, Klimagase? Nein zum Ausbau des Frachtflughafens LEJ". Ein weiterer Kritikpunkt des Klimacamps ist, dass von dem Airport aus immer wieder Abschiebungen durchgeführt werden.