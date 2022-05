Vor Prozessauftakt Hunderte Menschen demonstrieren gegen Bau der Küstenautobahn 20

Nach jahrelangen Verzögerungen verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig anm Dienstag über den Weiterbau der sogenannten Küstenautobahn A20 in Niedersachsen. Dagegen gibt es mehrere Klagen von Umweltschützern und Landwirten, weil Flussniederungen, Moore und Wälder zerstört würden. Am Sonntag gab es in Leipzig die ersten Proteste gegen den Autobahnbau.