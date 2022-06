Klimaaktivisten von "Letzte Generation" haben in Dresden am Dienstagmorgen zwischen 7:30 und 8 Uhr am Georgplatz in der Dresdner Altstadt den Straßenverkehr behindert. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um eine angezeigte Versammlung. In diesem Rahmen wurde der fließende Verkehr auf der St. Petersburger Straße drei Mal für einige Minuten blockiert, hieß es in einer Information. Es befanden sich 17 Menschen auf der Fahrbahn. Es kam zum Stau.