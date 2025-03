Pastorin Friederike Kaltofen unterstützt den Verein "Pödelwitz hat Zukunft" – ist mit ihrer Kirche selbst aktiver Teil des Dorfes. Wenn man ihr aber so zuhört, klingt sie wenig optimistisch. "Der Status Quo ist nach wie vor seit 2021 derselbe. Unbeweglichkeit." Die Ideen würden immer mehr und man habe Ansatzpunkte, um Dinge umzusetzen. Aber im Großen und Ganzen sei die Situation unverändert .

Der Grund: Die Häuser im Dorf, die nahezu alle dem Kohleunternehmen Mibrag gehören, verfallen zusehends. Dabei könnte der Verein sie gut gebrauchen. Die überwiegend jungen Dorfbewohner, die in den vergangenen Jahren nach Pödelwitz gezogen sind, wohnen provisorisch im Pfarrgarten, wo eine Jurte und ein Bauwagen stehen. Die Mibrag, die umliegenden Gemeinden und der Landkreis wollen in einem langwierigen Prozess ein Konzept für die ganze Region um die Kohlegruben herum entwickeln. Wie genau und wann das konkret losgeht, steht nicht fest. "Da haben wir eine Perspektive auf 2030", sagt Kaltofen.

Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick in Richtung Westen. Im Sommer 2024 hat eine Gemeinde im Rheinischen Revier ein leergezogenes Dorf am Tagebau Hambach gekauft. Knapp 37 Millionen Euro gingen für das Dorf an den Energiekonzern RWE – finanziert aus dem Fördertopf für die noch aktiven Braunkohlereviere.