"Immer rein mit dem Gelumpe", sagt Kohlenpeter, wuchtet einen Jutesack von seinem gebeugten Rücken und schüttet die 50 Kilogramm Briketts durch das schmale Fenster in den Keller eines Wohnhauses. Mit dem "Gelumpe" lässt sich gerade wieder richtig gut Geld verdienen, und Peter Bosse – der sich selbst Kohlenpeter nennt – ist einer der letzten Kohlenhändler in Leipzig.

Der fossile Brennstoff, eigentlich als Klimakiller geächtet, steht privat wieder hoch im Kurs. "Es ist der Rohstoff, der bezahlbar ist und den wir haben", sagt Peter Bosse. Kohlenpeter ist seit 43 Jahren im Geschäft , seit 25 Jahren selbstständig. Seine Kohlen liefert er aus der Messestadt bis nach Dresden oder Magdeburg. An diesem Samstag fährt er auch in den Burgenlandkreis und beliefert ein Einfamilienhaus. Zweieinhalb Tonnen Briketts müssen dort vom LKW geladen werden – 50 Säcke a 50 Kilo: Es ist ein Knochenjob.

Der Krieg in der Ukraine sorge für Rekordumsätze, die Kundschaft bestelle im Akkord, so Peter Bosse. "Also die Nachfrage hat sich wirklich verdoppelt." Das freue ihn. "Gas und Öl, das kann man nicht mehr bezahlen. Und die gehen einfach auf die Kohle wieder zurück." Das sei es quasi egal, was mit der Umwelt werde.