Kommentar zu Faeser-Tweet Auch Weltbürger haben eine Heimat

"Versaubeutelt", "Pappenheimer", "schnabulieren": Manchmal steckt Heimat in einzelnen Wörtern. Ein knappes Jahr habe ich in den USA gearbeitet, und das sehr gern. Doch oft war mein Bedürfnis, etwas auf Deutsch zu sagen, riesig – und riesig dann auch mein Heimweh. Wenn ich den Begriff "Heimat" höre, denke ich nicht an eichenvertäfelte Lokale und Schäferhunde, sondern an Sprache, an Dinge, die ich nur im Deutschen ausdrücken kann. "Heimat": auch so ein unübersetzbarer Begriff.