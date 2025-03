In gespielten Situationen werden Verhaltensweisen eingeübt, wie Grenzen setzen und andere auf "Wohlfühlabstand" zu halten. Das Pilotprojekt soll später einmal in Angebote für Kitas und Grundschulen münden. Solche eher präventiven Ansätze wie "Mut tut gut" gebe es bislang kaum. Sie seien aber wichtig, meint die Leiterin der Kita "Prisma" von der Volkssolidarität, Andrea Barke: "In der Schule herrschen andere Parameter als hier in dieser vertrauten Umgebung Kindertagesstätte, vertraute Personen, Eltern, etc. Im schulischen Bereich wird der Leistungsdruck als Parameter mit eingeschaltet, vielleicht auch noch andere Situationen, die unsere Kinder dann meistern müssen."