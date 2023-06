Das russische Generalkonsulat in Leipzig wird zum Jahresende geschlossen. Das bestätigte Gabriele Goldfuß, Referatsleiterin für internationale Beziehungen in der Leipziger Stadtverwaltung, auf Anfrage von MDR SACHSEN. Damit wird das Konsulat erstmals in seiner 240-jährigen Leipziger Geschichte seine Tätigkeit einstellen.