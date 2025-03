Auch auf kultureller und politischer Ebene wäre der Verlust spürbar. Christian Schafmeister, langjähriger Journalist der Mitteldeutschen Zeitung, sagte MDR SACHSEN, das Konsulat habe unter anderem Recherchereisen in die USA ermöglicht. Zudem diene es als Vermittlungsstelle für Kontakte in Politik, Wirtschaft und Bildung.

Gabriele Goldfuß, Leiterin des Referats Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig, äußerte sich bei MDR SACHSEN entsetzt über die Meldungen. Sie befinde sich derzeit mit dem renommierten Thomanerchor in den USA. Die enge Zusammenarbeit mit dem Konsulat sei für Leipzig und die Region unverzichtbar, so Goldfuß. "Diese Unterstützung in der politischen Lobbyarbeit, im Wirtschaftsbereich und in der Vermarktung der Region wäre ein echter Niederschlag!"