Die Helios-Klinik in Schkeuditz stellt zum 31. Mai 2025 ihren operativen Betrieb vorerst ein. Das teilte eine Sprecherin MDR SACHSEN mit. Bis Ende des Jahres werde der Standort ganz geschlossen. Den rund 200 Mitarbeitenden sollen demnach Übernahmeangebote für andere Helios-Kliniken in der Region gemacht werden. Die verbliebenen stationären Patienten werden verlegt. Geplante Operationen sollen an das Park-Klinikum oder an das Herzzentrum in Leipzig vermittelt werden. Zuerst hatte die Leipziger Volkszeitung berichtet.



Demnach liegen die Gründe für die Schließung in der schlechten finanziellen Situation und in der geringen Auslastung.