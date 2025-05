Es ist eine Schließung mit Ansage, Gerüchte gab es schon länger. Doch der letzte Schritt kam für die Belegschaft laut Betriebsrat doch überraschend, als die Geschäftsführung am Montag bekannt gab: Das Helios-Klinikum in Schkeuditz wird in dieser Woche endgültig geschlossen. Eine Kliniksprecherin sagte, der operative Betrieb werde spätestens zum 31. Mai vorerst eingestellt. Bis zum heutigen Mittwoch sollten die stationären Bereiche von der Versorgung abgemeldet werden.



Die aktuell noch zwölf stationären Patientinnen und Patienten würden entlassen oder an den Standort Leipzig verlegt. Geplante Operationen sollen an das Park-Klinikum oder an das Herzzentrum in Leipzig vermittelt werden. Zuerst hatte die Leipziger Volkszeitung berichtet.