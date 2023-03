Finanznot Millionenkredit für Klinikum St. Georg in Leipzig

Wie viele andere Kliniken ist das Krankenhaus St. Georg in finanzielle Schieflage geraten. Grund dafür sind demnach die Mehrausgaben durch die Corona-Pandemie, die Inflation und die Energiekrise. "Die Lage der Kliniken in Deutschland ist dramatisch," sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Erste Häuser seien bereits in Insolvenz gegangen. Jung forderte den Bund auf, die Reform der Krankenhausfinanzierung voranzutreiben, um so die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.