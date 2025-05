Der Kreistag des Landkreises Leipzig hat seinen Doppelhaushalt für dieses und kommendes Jahr beschlossen. Darin klafft ein Loch von insgesamt etwa 96 Millionen Euro. Die finanzielle Schieflage resultiere vor allem aus stark steigenden Sozialausgaben, teilte der Landkreis mit. Die Einnahmen reichten nicht aus, um die Ausgaben zu decken. In diesem Jahr könne das Defizit noch durch Rücklagen ausglichen werden. Ab 2026 sei das nicht mehr möglich.

Durch die Zustimmung von 43 der anwesenden 73 Kreisräte sei die Handlungsfähigkeit des Landkreises gesichert. Ohne diesen Beschluss wären zentrale Leistungen der Daseinsvorsorge wie Schulsozialarbeit, Jugendhilfe sowie Investitionen in Straßenbau, ÖPNV und Bildungsinfrastruktur gefährdet gewesen. Geplant sei etwa 1,2 Millionen Euro in Kreisstraßen zu stecken und eine Million für Fachkabinette an den Berufsschulen zu verwenden.