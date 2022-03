Die russischstämmige Inhaberin eines Lebensmittelladens in Leipzig, in dem sie Waren aus Russland, der Ukraine, Georgien oder Lettland anbietet, hat Angst. Vor zwei Tagen hatten Unbekannte ein antirussisches-Plakat an ihre Ladentür geklebt. Seitdem geht es ihr schlecht: "Ich fühle mich nicht gut. Ich habe nicht geschlafen. Viele Leute haben Angst."



Eine Stammkundin will ihr Mut machen und hat ihr an diesem Tag einen bunten Strauß Tulpen mitgebracht. Sie sagt: "Deswegen bin ich zu Besuch gekommen, um zu fragen, wie es ihr geht." Wer russische Lebensmittel verkauft, hat es nicht leicht in diesen Tagen. Die Laden-Inhaber werden mancherorts verbal angegriffen und beschimpft. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Sie selbst kommt auch aus Russland und hätte einen solchen Mut-Mach-Blumenstrauß auch nötig, denn die verstörenden, angstmachenden, antirussischen Erlebnisse häufen sich. Sie erzählt: "Ich habe Zettel gesehen, wo Ärzte schreiben: Liebe russischsprachige und weißrussischsprachige Patienten, sparen sie sich die Zeit, melden sie sich nicht an, wenden sie sich an Putin. Ich finde, das ist nicht machbar."

Eine andere russische Frau, die seit Jahren in Leipzig ehrenamtlich aktiv ist, und aktuell als Dolmetscherin für geflüchtete ukrainische Menschen arbeitet, fasst die Situation in Leipzig so zusammen: "Alles, was mit Russisch in Verbindung gebracht wird, wird heftig kritisiert. Diejenigen, die russische Geschäfte haben oder russische Namen, bekommen Anfeindungen, Hetze." Distanzieren sich scharf von Putins Krieg: russischsprachige Bürgerinnen und Bürger in Leipzig. Bildrechte: imago images/GlobalImagens