Leipziger berichtet: Verzweifelte Lage in Kiew

Einer, der am Mittwoch zum Ankommenszentrum gekommen ist, ist Rainer Braun aus Leipzig. Er hatte vor einer Woche entschlossen eine Freundin sowie deren Tochter und vierjährigen Sohn aus der Ukraine geholt.

"Ich habe noch nie so viel Leid gesehen", erinnert sich Braun an die kurze Zeit in Kiew. "Ich bin selbst kein ängstlicher Typ, aber als der Luftalarm losging und wir in den Keller mussten… das werde ich nie wieder vergessen", sagt er. Die Menschen in Kiew seien verzweifelt. Viele hätten Angst zu fliehen, weil das Gerücht umgehe, dass die russischen Streitkräfte Minen verlegt hätten. Zudem hätten sie Angst beschossen zu werden. Rainer Braun aus Leipzig hat eine Freundin sowie deren Tochter und vierjährigen Sohn aus der Ukraine gerettet. Bildrechte: MDR um 2

Ich bin selbst kein ängstlicher Typ, aber als der Luftalarm losging und wir in den Keller mussten… das werde ich nie wieder vergessen. Rainer Braun Fluchthelfer aus Leipzig

Braun und seine Mitreisenden wurden zum Glück nicht beschossen. "Gestern sind wir in nach einer Odyssee von zweieinhalb Tagen in Leipzig angekommen", so Braun. In seiner Zwei-Zimmer-Wohnung sei es zwar sehr eng, "aber besser als in der Ukraine". Vor allem Frauen und Kinder sind nach dem Angriff der russischen Armee aus der Ukraine geflohen. Für den Zugang zu Schule und Kita müssen sich die Geflüchteten registrieren lassen. Bildrechte: MDR um 2

Genau Zahl der Geflüchteten noch unbekannt