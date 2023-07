In Schkeuditz im Kreis Nordsachsen ist ein Jugendlicher am Dienstagabend beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm ihm ein Mann zunächst die Umhängetasche weg und forderte den 14-Jährigen dazu auf, seine Schuhe herauszugeben. Ob es sich dabei um teure Markenschuhe handelte, wollte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN nicht sagen. Als der Jugendliche seine Schuhe nicht hergeben wollte und stattdessen Bargeld anbot, habe der Unbekannte den Jugendlichen geschlagen.

Die Polizei wurde am Dienstagabend nach Schkeuditz gerufen, wo ein Jugendlicher von Unbekannten ausgeraubt wurde. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/Fotostand

Aus Angst habe der 14-Jährige die Schuhe doch übergeben und seinen Vater gerufen. Als der am Tatort ankam, griffen ihn laut Polizei fünf Tatverdächtige an, die aus einem Park nebenan herbei kamen. Demknach soll einer aus der Gruppe auf das Auto des 40-Jährigen eingeschlagen und ihn mit Schlägen angegriffen haben. Danach seien die Unbekannten geflohen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt, sein Vater blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei in Leipzig ermittelt wegen schweren Raubes.