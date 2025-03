Zum 1. April bekommt das Krystallpalast-Varieté in Leipzig einen neuen Geschäftsführer: Peter Matzke, seit 2018 im Amt, übergibt die Leitung an Ingo Herrmann. Im Gespräch mit MDR KULTUR zieht Matzke eine Bilanz über seine Arbeit der vergangenen sieben Jahren und blickt auf die Herausforderungen, die vor seinem Nachfolger und dem Haus liegen.

Zum Erfolg beigetragen habe die Dinnershow, mit der sie bereits 2002 als wohl erste in Ostdeutschland gestartet sind. Das Konzept haben sie in Leipzig vom Menü mit artistischem Nummernprogramm ausgehend um eigene Ideen erweitert, beispielsweise eine schauspielerische Rahmenhandlung. 24.000 Menschen konnten sie damit in der vergangenen Saison in das Spiegelzelt locken, bemerkt Matzke stolz.