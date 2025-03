Die knapp 150 frisch geschlüpften Küken, die bei winterlichen Temperaturen nahe Leipzig ausgesetzt worden waren, haben nun eine sichere Bleibe gefunden. Die Tiere wurden dem Verein Federherz in Bergheim (Nordrhein-Westfalen) übergeben, wie der Leiter des Leipziger Tierheims, Michael Sperlich, mitteilte. Der Verein sei auf die Betreuung solcher Tiere spezialisiert und biete ihnen eine Lebensperspektive.

"Diese Tiere werden nicht ansatzweise das Alter eines Huhns einer klassischen Haushuhnrasse erreichen, aber sie werden viel länger lebenswert leben, als dies in Mastbetrieben in schwer tierquälerischer Haltung für sie vorgesehen war", so Sperlich.