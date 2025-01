Als Antje Hamel am 14. Januar in ihrer Mittagspause einen Anruf vom Handy ihres Partners bekommt, freut sie sich auf seine Stimme. In der Leitung ist jedoch ein Sanitäter. Er reicht das Handy an Robert Weiland weiter. "Robert hat mir wie eine Art Muttizettel durchgegeben mit Dingen, die er auf einer To-Do-Liste hatte. Die wollte er unbedingt jemandem sagen. Er hat total funktioniert. Bis er in einem Moment an sich heruntergeschaut hat und sagte: 'Herz, meine rechte Hand sieht ganz schlimm aus. Meine rechte Hand!"

Stundenlange OPs, um Finger und Hände zu retten

Nicht nur die rechte Hand ist bei einer Explosion einer Art Kugelbombe, die im Müll auf einer Tischtennisplatte im Güntz-Park in Leipzig lag, stark verletzt worden, auch die linke, die Netzhaut der Augen, ein Splitter ging ins Auge, dazu Brandverletzungen im Gesicht und am Körper, zählt Antje Hamel auf.



In einer zwölfstündigen OP versucht das Ärzte-Team im Klinikum St. Georg "zu retten, was da noch da ist". Drei Finger sind an der linken Hand gerettet, zwei Finger gedrahtet worden.



In einer zweiten Operation wird rekonstruiert: "Es wurden aus der Wade Nerven genommen, aus dem linken Unterarm Sehnen. In dieser Woche wurde an der rechten Hand der Zeigefinger zugunsten der anderen Finger amputiert. Der Daumen und Mittelfinger sind nicht mehr komplett."

Dankbarkeit für das Krankenhaus-Team

Dem Team der Handchirurgie des Klinikums, Schwestern und Pflegern sind der dreifache Vater Robert und Antje Hamel "unendlich dankbar. Das ist ein tolles Team im St. Georg. Wie sich alle kümmern, alles geduldig erklären. Wir hoffen, dass Roberts linke Hand wiederhergestellt wird."