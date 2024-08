Nach einem versuchten Sexualdelikt am Sonntag bei Leipzig sucht die Polizei Zeugen. Wie die Polizeidirektion mitteilte, handelt es sich bei dem Opfer um eine 27 Jahre alte Frau. Sie sei am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr nach einem Spaziergang am Kulkwitzer See im Stadteil Lausen zum Parkplatz eines Supermarktes in der Seestraße gelaufen. Dort habe sie ein Unbekannter in ein Gebüsch gezogen und versucht, mit Gewalt sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen, hieß es in der Mitteilung.