Workshops über neue Formen der Zusammenarbeit

In den Workshops wurde dann offen und engagiert diskutiert. So ging es beispielsweise um den Vergleich mit anderen Ländern: Am NT Gent gibt es gar kein Ensemble mehr, dafür werden Gruppen und Gastspiele eingeladen. Dabei war für die Teilnehmenden aber klar, dass das Ensembletheater wie in Deutschland ein hohes Gut ist. Doch immer wieder wurde auch deutlich, wie hoch der Druck in den Theatern ist, wenn das Programm anspruchsvoll, jeder sich entfalten und die Vorstellung ausverkauft sein sollen.

Wie man an einem Haus damit umgehen soll, darum ging es bei Christina Barandun, die gerade auch das Leipziger Schauspiel unterstützt und coacht. Sie war begeistert, wie bei ihr Arbeitnehmende und Arbeitgebende gemeinsam diskutiert haben, "weil wir nur dann an die Punkte kommen, die wirklich zu nachhaltigen Lösungen führen", so die Beraterin. Gründe für die angespannten Situationen liegen laut Barandun zum einen in den komplizierten Verhältnissen am Theater und zum anderen in den gesamtgesellschaftlichen Veränderungen: Arbeitnehmende haben mehr Macht und gerade die jüngeren Generationen hinterfragen Macht immer mehr.

Es war das Ziel, dass man unterschiedliche Leute mit konträren Ansichten in einem Raum kriegt, dass sie in einen Diskurs kommen. Wie könnte es anders werden? Wie kann es besser werden? Dass sie so ins Gespräch kommen, fand ich super und auch mutig. Enrico Lübbe, Intendant des Leipziger Schauspiels

Enrico Lübbe ist seit der Spielzeit 2013/14 am Schauspielhaus in Leipzig. Bildrechte: dpa

Debatte im Zeichen der Leipziger Krise

Bei der Podiumsdiskussion bricht sich der Grund für diese Veranstaltung immer wieder Bahn: Der Frankfurter Schauspiel-Professor Thomas Schmidt hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Er hält die Nichtverlängerung der Schauspielerin Katharina Schmidt für falsch und vermisst deren Perspektive auf dem Podium. Doch tatsächlich war Katharina Schmidt vor Ort, äußerte ihren Unmut und hatte durchaus Sympathien im Publikum.

Zuvor ging es lange um den NV Bühne – den Standard-Vertrag für Menschen auf der Bühne. Die Arbeitnehmervertreterinnen (Lisa Jopt von der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger und Marie Senf vom ensemble-netzwerk) forderten unter anderem ein Ende der Befristungen für ein besseres Arbeitsklima. Claudia Schmitz vom Arbeitgeberverband Deutscher Bühnenverein entgegnete, dass man sich am Theater immer auf eine künstlerische Zusammenarbeit auf Zeit verabrede. Doch wie man sich verabredet, darüber müsse man reden und daher ist auch Schmitz für eine Reform des Tarifvertrags. Es wurde beispielsweise viel über Kommunikation gesprochen: Wie werden Nichtverlängerungen (also Kündigungen) mit Gesprächen vorbereitet und wie wird eigentlich Machtmissbrauch am Theater verhindert? Es war der Einblick in einen laufenden Prozess, in dem es vor allem um Details geht. Bei der Podiumsdiskussion waren Intendantinnen und Verbandsvertreterinnen dabei. Bildrechte: Rolf Arnold