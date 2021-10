Nach Corona-Pause Leipzig empfängt 2.000 Gäste zum Opernball

Am Sonnabend werden auf dem Leipziger Augustusplatz rund 2.000 Gäste zum Opernball erwartet. Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr geht die traditionsreiche Veranstaltung zum 26. Mal über die Bühne. Moderatorin Kim Fisher führt die Besucherinnen und Besucher unter dem Motto "Freude schöner Götterfunken" durch den Abend. Für Musik sorgt unter anderem das Gewandhausorchester.

Bei der Veranstaltung gilt die 2G-Regel - Besucherinnen und Besucher müssen geimpft oder genesen sein. "Wir freuen uns, dass die aktuellen Regelungen wieder ein zwischenmenschliches Zusammensein auch in einem größeren kulturellen Rahmen wie dem Opernball ermöglichen", sagte Vivian Honert-Boddin, Geschäftsführerin der Opernball Leipzig Production GmbH. Prominente Gäste sollen in diesem Jahr unter anderem Schauspieler Richy Müller, Sängerin Jasmin Graf, BossHoss-Sänger Sascha Vollmer und der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) sein.

Bei der abendlichen Tombola soll ein Sportwagen in den Farben des Leipziger Stadtwappens verlost werden. Der Erlös kommt traditionell der Stiftung "Leipzig hilft Kindern" zugute. Sie unterstützt eine Vielzahl sozialer Projekte in der Region Leipzig. Nach Angaben des Veranstalters konnte 2019 ein Spendenertrag von 100.000 Euro eingenommen werden.

Die Herausforderungen für Kinder und Jugendliche sind in der Corona-Pandemie noch einmal gestiegen. Jedes Los zählt und ermöglicht jungen Leipzigerinnen und Leipzigern Förderung und Chancengleichheit.

Ein Verein, der durch die Spenden in diesem Jahr begünstigt werden soll, ist der "Bemmchen Leipzig e.V.". Er ermöglicht Schülerinnen und Schülern der 20. Oberschule in Schönefeld an drei Tagen der Woche ein gesundes Frühstück.