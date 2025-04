Tag der Provenienzforschung Raubkunst: MdbK Leipzig gibt Einblicke in Forschung

09. April 2025, 04:00 Uhr

Am 9. April, dem Internationalen Tag der Provenienzforschung, geben Museen Einblicke in die Herkunft ihrer Sammlungsobjekte. In Leipzig bietet Ulrike Saß vom Museum der Bildenden Künste (MdbK) eine Führung an. Sie ist die einzige festangestellte Provenienzforscherin in einem sächsischen Kunstmuseum und untersucht derzeit unter anderem, ob ein Werk von Caspar David Friedrich als NS-Raubkunst in den Museumsbestand gelangt sein könnte.