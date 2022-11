Kolonialzeit Sachsen gibt menschliche Überreste an Australien zurück

Europa hat zahlreiche Objekte von indigenen Völkern in seinen Museen liegen - Kunst oder sterbliche Überreste. Nicht nur in Großstädten liegt Raubkunst in den Depots. Jetzt kehren menschliche Überreste von indigenen australischen Vorfahren in ihre Heimat zurück. Eine feierliche Zeremonie fand dazu am Donnerstag im Museum für Völkerkunde in Leipzig statt.