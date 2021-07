Nur kurz ließen Lynne und ihre Freundin Emma ihr Auto an der Ecke Klingstraße/Naumburger Straße in Plagwitz unbeaufsichtigt. Doch für den Dieb reichte der Moment, um die Hintertür des Wagens zu öffnen und ihre Taschen zu klauen. "Das Problem bei dem alten Auto ist, dass manchmal die Zentralverriegelung nicht richtig funktioniert", erklärt Lynne. "Somit war die Hintertür offen und jemand hat den Beutel herausgenommen."

Mit der Kuschel-Ratte verbindet Lynne unzählige Erinnerungen. Siggi war mit bei ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr in Argentinien und zum Erasmus-Semester in Dublin. "Seitdem ich acht Jahre alt bin, habe ich Siggi immer dabei. Er war auf meinem ersten Klassenfoto. Er hat mich auf meinen Reisen begleitet und hat mich fernab von Deutschland an meine Familie erinnert. Das ist der persönliche Wert, der ihn so wertvoll macht", erzählt Lynne.