Die Verwaltung lehnte den Antrag bisher ab, sieht aber auch Handlungsbedarf. Der öffentliche Raum sei für den Antrag der Grünen zu knapp, heißt es in einer Begründung. Laut Stadtsprecher Matthias Hasberg steigt die Zahl der Zulassungen von E-Autos stark an. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur könne aber nicht so schnell nachziehen, weil er viel länger dauere, sagte er MDR AKTUELL. "Was die Innenstädte angeht, setzen wir in der Tat darauf, dass man das Laden mit den Zielorten von Autofahrten verbindet", sagte Hasberg. Dazu zähle das Laden etwa am Arbeitsplatz oder beim Einkaufen.