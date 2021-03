Die Nutzung der Ladesäulen der Leipziger Stadtwerke für Elektrofahrzeuge ist ab sofort nicht mehr kostenlos. Das Angebot habe nur in der ersten Phase bestanden, teilten die Stadtwerke mit. Ab sofort müssten E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer den Strom an den Säulen bezahlen. Die Möglichkeit, E-Autos kostenlos zu laden sollte den Umstieg auf saubere Mobilität in Leipzig befördern, so das Unternehmen. Man habe mehr als 3.000 Kundinnen und Kunden damit unterstützt und damit die Zeit überbrückt, die der Netzaufbau gebraucht habe.