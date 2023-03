Innerhalb der fünf Jahre soll er die Genehmigung zum Betrieb einer Nebenstelle in Kitzscher gehabt haben, für die er einen Allgemeinmediziner anstellte. Obwohl der alters- und krankheitsbedingt oft fehlte, sollen die Abrechnungen trotzdem so weiter gelaufen sein, als wäre die Praxis normal besetzt, heißt es in der Anklage. Der mitangeklagte Arzt in Kitzscher soll für sein Mittun monatlich 2.000 Euro brutto erhalten haben.