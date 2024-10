Ein Vater, zwei Söhne, drei Allgemeinmediziner. In Beucha ist dies gelebte Praxis. Denn bei Landarzt Dr. Rainer Arnold sind die beiden Söhne Tom und Tim in die Arztpraxis eingestiegen - und sichern so langfristig den Betrieb. Ein Traum für den Senior, den er zuvor eigentlich nie geträumt hat. "Meine Frau und ich haben immer darauf geachtet, dass die Kinder ihren eigenen Weg gehen können, in alle Richtungen alle Möglichkeiten offen gelassen."