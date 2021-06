Ermittlungen Unbekannte attackieren Bank und Geschäfte in Leipzig

Die Polizei in Leipzig hat nach einer Spontandemonstration Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs aufgenommen. Nach Angaben der Behörde hatte sich am späten Sonnabend eine Gruppe von bis zu 100 Menschen im Lieselotte-Herrmann-Park im Stadtteil Anger-Crottendorf versammelt. Die teils vermummten Personen seien stadteinwärts gelaufen. Dabei sei Pyrotechnik abgebrannt und ein Geldinstitut in der Ungerstraße mit Steinen und schwarzer Farbe beworfen worden. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch, die Hausfassade und einige Fahrzeuge in der Nähe wurden beschädigt. Später seien auch zwei weitere Geschäfte attackiert worden.