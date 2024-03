Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Leipzig hat am Freitag der Prozess vor dem Landgericht begonnen. Laut Anklage muss sich ein 60-jähriger Mann wegen Totschlags verantworten.

Der Angeklagte soll am 8. September 2023 in der Leipziger Südvorstadt einen 54-jährigen Mann in einem Streit mit einem Obstmesser angegriffen haben. Der Stich traf den Mann ins Herz. Er verstarb noch am Tatort, einem Innenhof in der Nähe der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK).