Ein 66 Jahre alter Mann aus Störmthal bei Leipzig muss wegen der Tötung seiner todkranken Frau für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Leipzig verurteilte den Mann am Dienstag wegen Totschlags. Auch wenn der Mann in Tötungsabsicht gehandelt habe, soll er jedoch keine "feindselige Grundhaltung" gegenüber seiner Frau gehabt haben, sagte der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer, Hans Weiß, bei der Urteilsverkündung.

Der Angeklagte sei mit der Pflege seiner an einem Hirntumor leidenden Ehefrau überfordert gewesen. Sie habe ihn beschimpft, beleidigt und sei zudem dominant gewesen. Auch habe ein Brief der Rentenanstalt den Angeklagten am Tattag in die Enge getrieben. Die zusätzliche Kritik der Ehefrau über nicht schmackhafte Brötchen "hat das Fass zum Überlaufen gebracht", betonte Weiß.