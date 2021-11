Man könnte auch sagen, ohne Strom geht nichts mehr: kein Licht, keine Heizung, kein Computer, kein Telefon. Wasser kann nicht mehr in die Wohnungen und Abwasser nicht mehr aus den Wohnungen gepumpt werden. Es kann nicht mehr gekocht werden und frischen Strom fürs Smartphone gibt es auch nicht. Geldautomaten geben kein Geld und Kassen in Supermärkten funktionieren nicht mehr. Krankenhäuser müssen auf ihre Notstromversorgung zurückgreifen, Tankstellen fallen aus und Menschen bleiben in Fahrstühlen stecken. Die Liste der Einschränkungen ist lang und könnte fortgeführt werden. Für Privathaushalte hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Stromausfalle Empfehlungen erarbeitet, Unternehmen und Institutionen haben meist eigene Katastrophenschutzpläne.