Universitätsmedizin Leipzig Wie gesund sind unsere Kinder? Zehn Jahre "Life Child"-Studie

Hat die sich verändernde Umwelt Einfluss auf unsere Kinder? Ist das Klima Auslöser für Krankheiten bei den Jüngsten der Gesellschaft? Dieser und ähnlichen Fragen gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahren in der "Life Child"-Studie an der Medizinsichen Fakultät der Universität Leipzig auf den Grund. Am Sonnabend feiert die Langzeitstudie ihr zehnjähriges Jubiläum, gemeinsam mit den teilnehmenden Familien, Kindern und Jugendlichen.