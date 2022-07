Die Stadt Leipzig testet als Modellkommune ein Mietsystem für Lastenräder. In einem fünfmonatigen Probelauf soll das Potenzial für die Transportbikes ermittelt werden.

An der S-Bahn-Haltestelle Bayrischer Bahnhof, gleichzeitig "Mobilitätsstation Nr. 7" in der Messestadt, erläutert Baubürgermeister Thomas Dienberg am Dienstag mit weiteren Experten das Pilotprojekt und das Verleihsystem. Die Räder können vor Ort auf einem Testparcours Probe gefahren werden, ehe sie anschließend an ihre neuen Stationen verteilt werden. An Verkehrsknotenpunkten hat die Stadt 57 Mobilitätsstationen entwickelt, die den öffentlichen Nahverkehr mit weiteren Angeboten wie Carsharing oder Fahrradverleih verbinden.

Das Modellprojekt findet bei Konrad Krause, Geschäftsführer des "Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Sachsen" (ADFC), viel Zustimmung: "Das ist super, das füllt genau die Lücke zwischen Fahrrad und Car-Sharing. Es ist eine niederschwellige Einstiegsmöglichkeit, das könnte die Einstiegsdroge sein", so der Dresdner. Konrad Krause, Geschäftsführer des "Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Sachsen" Bildrechte: imago images/ Arvid Müller

Lastenräder boomen - Stellplätze fehlen

Nach Angaben der Verbraucherzentrale Sachsen wurden allein im Jahr 2021 in Deutschland 167.000 Lastenräder verkauft. Die 62 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr stellen ein Rekordwachstum dar. Allerdings hapere es in Sachsen an entsprechenden Parkplätzen, da diese mit bis zu 2,5 Metern Länge und bis zu 80 Zentimetern Breite deutlich mehr Raum benötigen.

Die Stadt Leipzig hat deshalb einen Stellplatz dieser Art als Prototyp im Stadtteil Altlindenau installiert. Geplant sind weitere Standorte im ganzen Stadtgebiet. Daniel Köhlerschmidt von der Verbraucherzentrale Sachsen berichtet: "Der Prototyp kommt gut an. Aber speziell in Leipzig ist es eine Herausforderung. Auch wenn die Stadt klimabewusst ist, so fehlen doch die Parkplätze. Die müssen jetzt einfach gebaut werden. Derzeit ist das Parken auf den Gehwegen erlaubt, aber das führt dann auch zu Konflikten." Ein Parkplatz für ein Lastenrad. Bildrechte: IMAGO / Friedrich Stark

Buchung über eine App

Der fünfmonatige Probelauf sieht an den Stationen insgesamt 15 Leihfahrräder vor, darunter fünf mit elektronischer Tretunterstützung. Die Fahrräder sollen an die Mobilitätsstationen angebunden sein und können mit einer speziellen App gebucht werden. Die Integration in andere Mobilitätsplattformen lohnt sich während des Testlaufs nicht, da die geplante Betriebsdauer hierfür zu kurz ist.

Neben Leipzig Tests in drei weiteren Städten

Leipzig ist mit 14 weiteren Städten Teil des kommunalen Netzwerkes für öffentliche Transportradmietsysteme TINK (Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen). Aus dem Netzwerk haben sich noch Siegen, Dortmund und Reutlingen für einen Test entschieden. Die Initiative will nachhaltige Mobilität fördern und so Innenstädte vom Autoverkehr entlasten.

TINK-Projekt über drei Jahre

Das TINK-Projekt läuft drei Jahre und wertet die Erfahrungen der Kommunen beim Verleih aus. So tauschen sich die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer etwa darüber aus, wie sich Vandalismus und Diebstahl an den Transporträdern vermeiden lässt. Das TINK-Netzwerk wird durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert.