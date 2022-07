Das Leipziger Lastenradkollektiv KoLaRa hat am Sonnabend wieder Interessierte zur Lastenrad-Challenge gelockt. Dieses Mal fand die Veranstaltung auf der Rollschuhbahn im Erholungspark Lößnig-Dölitz in Leipzig statt. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde der Wettbewerb in diesem Jahr vom Stadtbezirksbeirat Süd finanziell unterstützt. Mitmachen konnten Erwachsene mit und ohne Kinder auf ihren eigenen Lastenrädern. Auch mit gemieteten Lastenrädern durfte angetreten werden, so die Veranstalter.