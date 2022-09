Das Pilotprojekt zum Lastenradverleih in Leipzig hat schon 1.000 Ausleihen gezählt. Diese erste Bilanz zum Testbetrieb im Lastenradverleih legte die Stadtverwaltung nach etwa anderthalb Monaten vor. Die Summe entspreche mehr als 150 verliehenen Lastenrädern je Woche und können "sich sehen lassen", hieß es. Seit Mitte Juli können die Leipzigerinnen und Leipziger an elf Stationen in der Stadt Transporträder mieten. Das Pilotprojekt ist auf fünf Monate angelegt und umfasst eine Flotte von 30 Rädern. Die können mit der App des Betreibers Nextbike gebucht werden.

Die erste Auswertung zeigt, so die Stadt, dass die Leihstation in der August-Bebel-Straße besonders gefragt ist, gefolgt von der am Südplatz. Aber auch die Lastenradstation am Business and Innovation Centre im Leipziger Westen sei stark ausgelastet.