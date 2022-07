Rund ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 43-Jährigen in Leipzig ist der Täter am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Verurteilte sein Opfer aus zutiefst egoistischen Gründen ermordet habe. Der Mann hatte im Verfahren zugegeben, seine Bekannte am 27. Dezember vorigen Jahres in ihrer Wohnung erwürgt zu haben.



Die Beiden hatten sich 2021 über ein Dating-Portal kennengelernt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Maler und Lackierer Mord vor. Er habe die Frau heimtückisch und aus niederen Beweggründen getötet, weil sie keine engere Beziehung mit ihm eingehen wollte. Die Verteidigung hatte auf zehn Jahre Haft wegen Totschlags plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Angeklagten kündigte an, eine Revision prüfen zu wollen.