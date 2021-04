Lehrgänge in Erster Hilfe sind in Sachsen begehrt. Das hat eine Umfrage der deutschen Presseagentur unter sächsischen Hilfsorganisationen ergeben. Demnach sind die meisten Kurse derzeit ausgebucht. Es habe sich ein Stau gebildet, sagte der Ausbildungsleiter der Johanniter-Unfallhilfe in Leipzig, Stefan Kupietz. Vor allem Führerscheinanwärter und "betriebliche Ersthelfer" würden aktuell berücksichtigt. Wer privat seine Kenntnisse in Erster Hilfe auffrischen wolle, müsse sich aber noch gedulden, erklärte Kubietz.



Die "betriebliche Ersthelfer" müssen in der Regel im Turnus von zwei Jahren in Lehrgängen fortbilden. Weil das in den vergangenen Monaten wegen der Pandemie nicht immer möglich war, wurde diese Frist von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung auf drei Jahre verlängert. Zudem wird eine Ausbildung in Erster Hilfe unter anderem bei der Pflegeausbildung, dem Medizinstudium und dem Lehrerstudium gefordert.