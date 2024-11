In Leipzig haben Rettungskräfte am Sonnabend eine leblose Person aus der Weißen Elster geborgen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten Anwohner die Leiche in der Nähe einer Brücke im Leipziger Westen entdeckt und gegen 9:30 Uhr die Polizei gerufen. Nähere Details wie etwa Geschlecht, Alter und Todesursache konnte der Sprecher am frühen Nachmittag noch nicht nennen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen stünden noch aus.