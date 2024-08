Am unteren Elsterwehr in Leipzig haben Passanten eine leblose Person im Wasser entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, wurden Kräfte von Polizei und Feuerwehr am Montag zum Fundort geschickt, um die Leiche zu bergen. Die Identität der Person sei bislang noch nicht geklärt.

Bildrechte: dpa | Hendrik Schmidt