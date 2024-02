In der Leipziger Braustraße ist am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN. Passanten hatten den Mann auf einem Parkplatz neben dem Pleißemühlgraben in einem Auto ohne Kennzeichen gefunden und die Polizei gerufen. Nähere Umstände und die Todesursache wollte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht bekanntgeben.