Nachdem im Leipziger Westen in dieser Woche bereits zwei leblose Körper entdeckt worden waren, ist nun der Fund einer dritten Leiche bekannt geworden. Wie die Polizei mitteilte, war die tote Person diese Woche Montag in der Lauchstädter Straße in einer Wohnung gefunden worden. Die Todesursache ist der Polizei zufolge "nicht offensichtlich natürlich". Wie auch bei den anderen Leichenfunden werde nun nach der genauen Todesursache ermittelt. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" über den Vorfall berichtet .

Am Donnerstagmorgen hatte die Polizei schon einen leblosen Körper am Lindenauer Hafen in der Plautstraße in einem ehemaligen Getreidespeicher. Zur Identität wisse man noch nichts, hieß es. Derzeit könne eine Straftat weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Berichten der "Bild-Zeitung" zufolge hatten Anwohner am Abend zuvor Schreie gehört. Das hatte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN nicht bestätigt.