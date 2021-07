Im Kulkwitzer See am westlichen Stadtrand von Leipzig ist eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Zeugen am Freitagmittag den im Uferbereich treibenden, leblosen Körper. Dieser sei von der Feuerwehr geborgen worden. Die Identität des Mannes ist demnach noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache und zu den Todesumständen eingeleitet. Nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" befindet sich die Fundstelle auf der Markranstädter Seite des Sees.