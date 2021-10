Für die Veranstaltungen war zuvor im Internet unter dem Motto "Alle zusammen - autonom, widerständig, unversöhnlich!" mobilisiert worden war. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Geplant war, dass drei Versammlungen von unterschiedlichen Punkten in der Stadt starten und mit einer Kundgebung am Abend in Connewitz enden sollten. Das wurde jetzt von der Versammlungsbehörde verboten.