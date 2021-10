Im Leipziger Nahverkehr wird es vorerst kein 365-Euro-Ticket für junge Leute und Familien geben. Wie die städtischen Verkehrsbetriebe (LVB) am Donnerstag mitteilten, lehnte das Bundesverkehrsministerium den Antrag ab, Leipzig und das Umland als Modellregion für den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern. Ohne eine finanzielle Beteiligung des Bundes könne aber das 365-Euro-Sozialticket nicht auf weitere Gruppen ausgeweitet werden.

Aus ganz Deutschland waren 160 Anträge auf eine Förderung als "Modellprojekt zur Stärkung des ÖPNV" eingegangen. Für das Programm stellt der Bund bis 2024 bis zu 250 Millionen Euro bereit. Den Zuschlag bekamen am Ende zwölf Vorhaben in acht Bundesländern, darunter das Projekt "STADTLand+" der Halleschen Verkehrs-AG in Sachsen-Anhalt. Dort sind die Leipziger Verkehrsbetriebe und der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) als Kooperationspartner einbezogen.