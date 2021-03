Zwischen dem Störmthaler und dem Markkleeberger See werden seit Mittwoch Spundwände verbaut. Beide Seen im Leipziger Süden waren wegen Rissen an den Böschungen eines verbindenden Kanals gesperrt worden. Geplant ist nach Angaben des Bergbausanierers Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) zunächst ein Sperrwerk aus zwei Spundwandriegeln im Abstand von 15 Metern. In einem späteren Bauabschnitt werden drei weitere Riegel im Abstand von 20 Metern gebaut. Dadurch soll eine Wasserkaskade entstehen. Die soll die vier Meter Unterschied zwischen den Wasserpegeln der beiden Seen stufenweise absenken. Bis Mitte Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.