Im Rahmen des Langzeitprojekts "Paußnitzflutung" wird seit drei Jahrzehnten regelmäßig der Obere Paußnitzsiel - ein Durchlass - zum Elsterflutbett und einem Verbindungsgraben geschlossen. In der Folge fließt das Wasser nicht mehr in die Weiße Elster, sondern verteilt sich über ehemalige Altarme auf einer knapp fünf Hektar großen Fläche im Auwald. Jetzt hat die Stadt Leipzig eine Bilanz der künstlich ausgelösten Überflutung gezogen, die wieder herstellen soll, was eigentlich mal natürlich war.