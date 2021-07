Nach dem folgenschweren Unfall an der Bahnbrücke in der Permoserstraße in Leipzig liegt jetzt das Gutachten vor. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ist die Brücke bei dem Unfall irreparabel beschädigt worden. Die Brücke werde am Freitag mit einem Kran ausgehoben und entfernt. Am Sonnabend soll die Verkehrssicherheit der Brücke wieder hergestellt sein, dann könnte die Permoserstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.